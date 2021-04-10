أعلن تخفيض القطوعات .. وزير الطاقة والنفط لـ (باج نيوز): نقلة كبيرة في إنتاج الكهرباء خلال الأيام المقبلة





كشف وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد في تصريح لـ(باج نيوز) عن نقلة ستكون الأيام القادمة في إنتاج الكهرباء وتخفيض ساعات برمجة انقطاع التيار الكهربائي في رمضانَ.

وحول عدد الساعات التي سينقطع فيها الإمداد الكهربائي قال جادين: لا أستطيع التحديد، لكن ستكون أفضل بكثير جدًا.

وعزا جادين في حديثه لـ(باج نيوز) زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي مؤخرًا إلى عدم وصول وقود توليد الكهرباء الذيّ كان من المقرر التزام وزارة المالية به في مواعيده المحددة.

وأضاف: لذا حدث فراغ في الإمداد بالوقود لكن باخرة الوقود وصلت قبل يومين وحاليًا في مرحلة التفريغ، وقال (بعد يومين الوضع سيعود طبيعي، هذا فيم ما يتعلق بالتوليد الحراي).

وتابع : (أما التوليد المائي هناك تحسن، توقعاتنا أن يكون الأسبوع الأول من شهر أبريل، وستظهر نتائجه في الأيام القادمة، غداً أو بعد غد).

وقال: ما وعدنا به، غداً أو بعد غد، الأول من رمضان ستظهر نتائجه، ستكون هناك نقلة في إنتاج الكهرباء وتخفيض ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وفي وقتٍ سابق كونت الحكومة السودانية لجنة طارئة من وزارة الطاقة والنفط والمالية والري والموارد المائية، وعدد من الجهات الفنية، لوضع معالجات عاجلة لأزمة ضعف الإمداد الكهربائي بالبلاد.

وفي الـ21 من مارس أعلن وزير الطاقة والنفط جادين علي، عن التزام وزارة المالية بدفع 25 مليون دولار شهرياً لشراء الوقود لتوليد الكهرباء من المحطات بالبلاد، و10 ملايين دولار أخرى لشراء قطع الغيار والوفاء بالالتزامات المالية لشركات الصيانة.

باج نيوز