تجمع المهنيين: الوضع متأخر وغير مطمئن ويجب ترتيب الصفوف





قال القيادي بتجمع المهنيين السودانيين الفاتح حسين إن انفجار الشارع أمر طبيعي في ظل الأوضاع المعيشية المزرية من غلاء فاحش وانعدام وندرة بالمحروقات والكهرباء بالإضافة إلى التباطؤ في إستكمال هياكل السلطة لتنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة. وأكد حسين بحديثه لـ(السوداني) دعمهم لأي حراك سلمي، قاطعاً بأن تعامل الدولة مع الاحتجاجات بعنف وعدم مسؤولية يضعها في خانة أعداء الثورة.

ووصف حسين الوضع بالمتأخر وغير المطمئن، مشدداً على وجوب ترتيب الصفوف .

. وأضاف: لا توجد آفاق لحلول واضحة من قبل الحكومة التنفيذية برغم اتخاذها حزمة من الإجراءات الاقتصادية كتعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات، وعدم تنفيذها لمهامها التي جاءت بالوثيقة ما يضعها في مواجهة الجماهير .

وتابع: وأيضاً وجود أزمات أمنية من نزاعات قبلية و اعتداءات المليشيات على المدنيين بعد مرور عامين من الثورة أمر محزن .

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني