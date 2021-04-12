حمدوك يستقبل وفدا وزاريا مصريا يضم وزيري النقل والمالية





استقبل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الوفد المصري الذي يزور الخرطوم ويضم وزيرا المالية والنقل، حيث جرى بحث تبادل الخبرات في هذين المجالين بما يعود بالنفع على الشعبين.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء السوداني، على “تويتر”، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن وزير المالية المصري محمد معيط أكد على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبينا أهمية الزيارة في التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية مثل التبادل التجاري والزيارات وتبادل الخبرات”.

استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك برئاسة مجلس الوزراء نهار اليوم الوفد المصري الزائر للبلاد برئاسة وزير المالية د. محمد أحمد معيط، ووزير النقل د. كامل عبد الهادي فرج.

وتابعت: “تم التعريف بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي وذلك ليستفيد منها السودان في إصلاح معاش المواطن والأوضاع المالية للسودان”.

ورحب وزير النقل السوداني ميرغني موسى، بزيارة الوفد المصري وقال إن الهدف من الزيارة هو مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الطيران والسكك الحديدية والنقل البري، إضافة إلى التعاون طويل الأمد بين البلدين الشقيقين.

وأعلن وزير النقل المصري كامل الوزير جاهزية معهد وردان للتدريب في مجال السكة الحديد لاستقبال السودانيين العاملين في مجال السكك الحديد للتدريب في المجالات الفنية والاستفادة من التجربة المصرية في مجال السكة الحديد.

العربية نت