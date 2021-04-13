مناوي: زيارتي لألمانيا أسرية ولم أخرج مُغاضباً





غادر البلاد على نحو مفاجئٍ، عضو مجلس الشركاء الفترة الانتقالية، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي إلى جمهورية مصر العربية ومن ثم إلى ألمانيا، وأوردت مواقع إلكترونية إخبارية أن مناوي غادر البلاد مغاضباً بسبب البطء في تنفيذ اتفاقية جوبا.

وقال مناوي لـ(الصيحة)، إن زيارته إلى ألمانيا أسرية وتستغرق أسبوعين وليس كما روّج لها بأنّني خرجت مغاضباً.

وكان قد أوردت وسائل إعلام أنّ مناوي خرج مغاضباً بسبب عدم تنفيذ اتفاق سلام جوبا، وأشارت إلى أنه قبيل مغادرته أصدر بياناً شديد اللهجة حول البطء في تنفيذ اتفاق سلام جوبا.

الخرطوم- فاطمة علي

صحيفة الصيحة