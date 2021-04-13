مشروع للربط الحديدي بين حلفا وأسوان





اتفقت وزارتا النقل في السودان ومصر على تفعيل البروتوكولات المشتركة لتأهيل وصيانة وابورات السكة الحديد ودعمها فنياً بالتدريب.

بجانب التباحث حول دراسة مبدئية للربط السككي بين أسوان ووادي حلفا حيث تجري الآن دراسات الجدوى لتحديد مسار الخط، كما تم التباحث في مجالات التعاون المشترك بين الخطوط البحرية السودانية و قطاع النقل البحري المصري لخدمة الأهداف الاستراتيجية للقطاع للبلدين، و تنمية الكوادر البشرية والتكنولوجيا، و التنسيق بين البلدين.

واجرى وزير النقل ميرغني موسى مع وزير النقل والمواصلات المصري الفريق كامل الوزير ، محادثات مشتركة بالخرطوم امتدت ليومين .

وفي مجال النقل البري بحث الجانبان ضرورة التأمين على أهمية تفعيل وحدات بروتوكول نقل البضائع والركاب بين البلدين.

و أعرب وزير النقل المصري عن استعداد بلاده للتعاون في المجالات قيد التباحث، مؤكداً تلقيه لتوجيه خاص من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن المضي قدماً في تنفيذ المشاريع المتفق عليها التي تنهض بقطاع النقل بين البلدين.

صحيفة السوداني