لجنة تقصي الحقائق بشأن شحّ الوقود تؤمّن على عدّة قرارات





أمنّت لجنة تقصي الحقائق حول شحّ الوقود، على مراجعة المنظومة الرقابية في كلّ المستويات، والتقصي مع الجهات العاملة والمعنية بملف الوقود بمستوياته المختلفة.

وعقدت لجنة تقصي الحقائق حول شحّ الوقود اجتماعها الثاني برئاسة خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية وزراء الطاقة والنفط والثقافة والإعلام وممثلي وزارة العدل والأمن الاقتصادي ومباحث التموين ولجنة إزالة التمكين.

وأصدرت اللجنة قرارًا قضى بتشكيل عدّة فرق فنية لاستكمال إجراءات التحقق من الأسباب المعرقلة لانسياب الوقود في كلّ البلاد. وينتظر أنّ تقدّم اللجنة توصياتٍ لمجلس الوزراء حول الأسباب الحقيقية لاستمرار شحّ الوقود.

صحيفة الجريدة