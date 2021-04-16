شاهد بالفيديو.. فنان سعودي شهير يغني لنادي المريخ السوداني: (نادي المريخ والمجد انكتب..سجل التاريخ اسمه من ذهب)





فاجأ المطرب العراقي الحاصل على الجنسية السعودية ماجد المهندس جمهور نادي المريخ السوداني بانتاجه لأغنية تمجد النادي السوداني العريق.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الأغنية التي جاءت متغزلة في نادي المريخ ورئيسه الفخري الشيخ أحمد التازي نالت اعجاب واستحسان القاعدة المريخية.

وقد تداول أنصار ومحبي النادي الأغنية بفرح كبير وعليها كلمات شكر للرئيس الفخري التازي وللفنان ماجد المهندس الذي أبدع في أداء الأغنية.

ويقول مقطع الأغنية بحسب ما رصد محرر موقع النيلين (نادي المريخ والمجد انكتب..سجل التاريخ اسمه من ذهب), الأغنية هي من كلمات الشاعر عبد الله أبو راس ومن ألحان الملحن بندر سعد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين