السودان يرهن قبول المُبادرة الإماراتية بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا





استنكر مجلس الأمن والدفاع ما تناولته وسائط إعلامية من أخبار حول البدء في إنشاء قاعدة روسية ببورتسودان وزيارة وفد حكومي إلى إسرائيل، وقطع بعدم دقة هذه المعلومات.

وناقش المجلس، الرؤية الوطنية حول المُبادرة الإماراتية لإزالة التّوتُّر على الحدود مع إثيوبيا، وأثنى على المُبادرة والجُهُود التي ظلّت تُقدِّمها دولة الإمارات.

ورهن المجلس موقف السودان من المُبادرة بوضع العلامات الحدودية وفقاً لاتفاقية 1902م كأساس لأيِّ تعاونٍ أو تفاهُماتٍ لاحقةٍ، مُؤكِّداً تمسُّك السودان بحقِّه القانوني في أراضيه.

(كوش نيوز)