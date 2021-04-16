مبارك الفاضل: لا علاقة لـ”منّاع” بالثورة هو تاجر كان بالصين





قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، إنّ لجنة إزالة التمكين مكوّنة من”ناشطين غير محايدين” ـ وفق حديثه ـ .

ورأى الفاضل أنّ قرارات اللجنة أدّت إلى خرابٍ كبيرٍ جدًا في الاقتصاد.

وأضاف في تصريحاتٍ ،” أنا مستغرب ما هي علاقة منّاع بالثورة أو بالنضال، هو تاجر كان بالصين” ـوفقًا لقوله ـ

في منحى آخر، توقّع الفاضل توحيد حزب الأمة القومي قبل نهاية 2021، وذكب أنّ حركة العدل والمساواة واجهة للإسلاميين، وأنّ وزير المالية جبريل إبراهيم سيصبح خليفة الترابي ويقود حزب المؤتمر الشعبي بحسب حديثه.

باج نيوز