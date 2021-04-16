ياسر العطا : كيانات القبائل دعوات عنصرية ومن يرد السياسة يذهبْ للأحزاب





قال عضو مجلس السيادة الفريق ركن، ياسر عبد الرحمن حسن العطا، إن القوات المسلحة تمثل نموذجاً متفرداً لقومية البلاد ودعا للمحافظة على هذه القيمة التي من دونها سينهار السودان وتتشقق قبائله ويتشتت شعبه أفراداً وجماعات على طول الحدود مع دول الجوار. وأضاف :” ولن يأوونا ولن يكرمونا وتأكدوا من ذلك تماماً”.

ووصف الفريق العطا لدى مخاطبته ضباط وجنود الفرقة 19 مشاة بمدينة مروي، شورى الجعليين وكيانات النوبة والشمال والبجا بأنها دعوات عنصرية بغيضة وزاد : نحن كقادة قوات مسلحة نقولها لكم صادقين :” لا نعرف كيانا اياً كان ولا نعترف بشورى الجعليين والشايقية وكيان النوبة وكيان البجة، هذه دعوات عنصرية بغيضة يجب أن تخمد”.

وتابع العطا بحسب فيديو على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة :” إدارة أهلية هي لإصلاح ذات البين والجودية واحزاب سياسية للسياسة والحكم والذي هو رئيس لمجلس شورى او ادارة اهلية ولا يريد هذا الكيان ويريد أن يكون سياسياً يذهب وينضم لحزب سياسي ”

وأضاف : ” بعد التغيير المياه الراكدة كثيرة والأحجار التي تلقى على هذه المياه حاسمة ويجب أن تعالج حتى تكون مياهاً صافية لأرض البلاد”.

ومضى قائلاً : “أسوأ ما في هذه المرحلة من ينادي بالجهوية والعنصرية لتحقيق مكسب سياسي ليصبح وزيراً او والياً. وصدقوني لن يكون والياً ولا وزيراً، كل من ينادي بشيء من العنصرية والقبلية والسياسة انتخابات فقط”.

وأوضح الفريق العطا أن المكون العسكري بمجلس السيادة ووزير الدفاع ليسوا سياسيين وتابع :” نحن نحب العسكرية والكاكي، نحن كبك بس”.

وبشأن العملية السلمية قال الفريق العطا :” نحن في المؤسسة العسكرية نقولها بالفم المليان لن نقاتل سودانيا اطلاقاً و المباحثات جارية مع الحلو وعبد الواحد وسنأتي بهم وبقواتهم الى الخرطوم ” وأضاف :” ولن يستطيع اي كائن تقويض النظام في الخرطوم أو في أي ولاية ولكن سيأتوا من اجل السلام ولترسيخ هوية الشعب السوداني”.

السوداني