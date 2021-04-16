النائب العام يكذّب “صلاح مناع” في فتح بلاغ ضد “هبة”





كشف النائب العام تاج السر الحبر عن عدم وجود أي بلاغ بالنيابة ضد وزيرة المالية المنتهي تكليفها هبة محمد علي، من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وقال: “ليس بطرفنا بلاغ ضد هبة، كما لم يأت للنيابة بلاغ مثل هذا حتى نصدر أوامر بالقبض عليها”.

وكان مقرر لجنة إزالة التمكين صلاح مناع قد قال خلال حديث له في ندوة انتشرت تسجيلاتها بصورة واسعة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي: “إن اللجنة فتحت بلاغاً وصدر أمر بالقبض على وزيرة المالية المنتهي تكليفها هبة محمد علي، ولم نجدها”، متهماً إياها بالوقوف ضد اللجنة، فيما دحضت هبة حديث مناع، حيث قالت إنها ليست هاربة أو مختفية من بلاغ لجنة إزالة التمكين.

وكشف النائب العام خلال حديثه وفقاً لمصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن ملاحقة قادة النظام البائد الهاربين خارج السودان، وقال إن ملاحقتهم جارية عبر الشرطة الدولية “الانتربول” التي وضعتهم في النشرة الحمراء، مشيراً إلى أن القادة الذين يتم ملاحقتهم حالياً عبر الانتربول بلغ عددهم (53) قيادياً من بينهم مدير جهاز الأمن والمخابرات للنظام البائد صلاح عبد الله قوش.

(كوش نيوز)