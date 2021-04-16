وزارة المالية تحتسب عبدالرحيم حمدى





يحتسب الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي و السيد عبدالله إبراهيم الوكيل الأول و السيدة آمنه أبكر وكيل المالية و الدكتور أمين صالح يسن وكيل التخطيط و العاملون بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عند الله تعالى المفغور له بإذنه تعالى السيد :

*عبدالرحيم حمدى الوزير الأسبق لوزارة المالية* .

و الذي تولى دورتين فى عمل وزارة المالية .

عبدالرحيم حمدى من الاقتصاديين الذين وضعوا بصمةً فى مسيرة الاقتصاد السوداني . وقد شهدت له وزارة المالية فى عهده بحسن الإدارة فى وضع السياسات الرشيدة و القرارات الحكيمة و بطيب معشره و إحترامه لقادة وزارة المالية و العاملين فيها .

نحتسبه فى هذا الشهر الكريم بأن ينزله الله تعالى منزلة الصديقين والشهداء وأن يرحمه برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته وأن يكرم نزله ويحسن مرقده .

العزاء لأسرته وأقاربه و معارفه و لطلابه و لعموم أهل السودان

ولا نقول إلا ما يرضى الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون.