النائب العام: جثث مشرحة (الأكاديمي) لا علاقة لها بالمفقودين





قال النائب العام ، تاج السر الحبر لـ(السوداني) إن الصراع بين هيئة الطب العدلي الولائية واستشارية الطب العدلي الاتحادية يعيق عملهم، وسبب تكدس الجثامين بمشرحة مستشفى التميز (الأكاديمي) ، معلناً أن التحريات اشارت الى عدم وجود علاقة للمشرحة بمفقودي فض اعتصام القيادة العامة لجهة أن الجثامين قابعة منذ فترة طويلة .

واوضح الحبر أن مشرحة التميز لا تستوفي المقاييس الدولية، وفقط هي غرفة مبردة انقطع عنها التيار الكهربائي، لافتاً إلى إصدارهم امرا بالتشريح في اكتوبر الماضي.

واضاف: اباشر العمل الآن بعد الاتصال بوالي الخرطوم ويجري العمل مع وكلاء نيابة وصدرت الأوامر بتشريح أي جثة بعام 2021 ونتوقع ان يتم الانتهاء من التشريح خلال أسبوع .

وقد شهدت الاحياء المجاورة لمستشفى التميز امس إغلاقاً للشوارع التي حولها احتجاجا على روائح جثث متحللة بالمستشفى، وقد طالب المحتجون بإزالة المشرحة ودفن الجثث التي تتوقف النيابة العامة عن اصدار اذونات دفن لمجهولي الهوية إلا بعد التشريح .

الخرطوم:هبة علي

صحيفة السوداني