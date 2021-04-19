مفرح: السعودية “مملكة الإنسانية” ولا ننسى أبدا وقفتها بجانبنا في كل الظروف





اكد وزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح على عمق وازالية وخصوصية العلاقات بين السودان والمملكة.

وقال مفرح، اليوم خلال تدشين مشروع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من التمور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتوقيع مذكرة بالمناسبة، بمقر سفارة المملكة في الخرطوم، قال ان مثل هذه البرامج تجسد دور المملكة الإنساني والريادي في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك من كل عام.

وتقدم مفرح بالشكر بأسم حكومة السودان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولشعب المملكة لمواقفهم النبيلة تجاه السودان، مؤكدا بان السعودية هي مملكة الإنسانية والعطاء ولن ينسى اهل السودان مواقفها ووقفتها بجانبهم في كل الاوقات.. معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك في كل المجالات.

فيما اوضح سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ان الشحنة المقدمة عبارة عن ١٠٠ طن من التمور الفاخرة، تأتي بتوجيهات سامية كهدية اخاء ومحبة للشعب السوداني، مشيرا إلى ان الايام القادمة ستشهد مزيد من المشروعات امتدادا لجسر التعاون والأعمال الانسانية للمملكة، مؤكدا حرص المملكة على تطوير مستوى التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية وكافة الأصعدة والمناحي.

صحيفة السوداني