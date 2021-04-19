سياسية
في الاجتماع المشترك.. الحكومة تجيز مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل
أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عن إجازة مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء اليوم الاثنين. وقال عبد الباري في تغريدة له(بحسب السوداني) إن الإجازة شملت مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون الاستثمار.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
خطوة ممتازة .لان السودان هو البلد العربى الوحيد الذى لازال مكبل بقرار مقاطعة اسرائيل الذى تجاوزه الزمن والتاريخ … حتى اصحاب القضية علاقتهم بأسرائيل فى احسن حالاتها….السيد مبارك الفاضل وابوالقاسم برطم افضل السياسيين الذين يفكرون صح لماهو فى مصلحة السودان….