في الاجتماع المشترك.. الحكومة تجيز مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل





أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، عن إجازة مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء اليوم الاثنين. وقال عبد الباري في تغريدة له(بحسب السوداني) إن الإجازة شملت مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون الاستثمار.

الخرطوم (كوش نيوز)