رئيس مجلس الوزراء ينعي الرئيس التشادي ادريس ديبي





بسم الله الرحمن الرحيم

نعي أليم

قال تعالى: (والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون) صدق الله العظيم

يتقدّم رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ومجلس الوزراء بصادق العزاء والمواساة للشعب التشادي الشقيق في وفاة رئيس الجمهورية إدريس ديبي أتنو.

وإذ ينعى مجلس الوزراء الفقيد فإنه يترحم على ما ظل يضطلع به خلال حياته في سبيل تعزيز العلاقات الأخوية بين شعبينا وبلدينا الشقيقين، فضلاً عن جهوده ودعمه للوصول للسلام الشامل بالسودان، ذلك بجانب إسهاماته لخدمة قضايا قارتنا الإفريقية.

ويعبر رئيس الوزراء ومجلس الوزراء عن أمنياته الصادقة للحكومة والأشقاء في تشاد بدوام الأمن والسلام والمضي قدماً في لعب الأدوار المُحافظة على الاستقرار في الإقليم والقارة بالشراكة مع جيرانهم ومحيطهم الإقليمي، ويؤكد مجلس الوزراء أن العلاقة التي تجمع بين البلدين ليست جوار حدود فقط، وإنما تمازج وتواصل بين الشعوب.