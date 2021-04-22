الأمة القومي يجدد تمسكه بتعيين ولاة عسكريين للمناطق ذات الهشاشة الأمنية





جدد حزب الأمة القومي تمسكه بتعيين ولاة عسكريين للمناطق ذات الهشاشة الأمنية. وقال رئيس الحزب المكلف برمة نــاصــر فــي تصريح بحسب صحيفة الجريدة إن ظروف البلاد الحالية هــي الــتــي تجعلنا نتمسك بتعيين ولاة عسكريين.

وتساءل ما فائدة كــل تلك القوات النظامية اذا لم تعمل على تحقيق الأمــــن؟ ونـوه إلـى أهمية تفعيل قانون الطوارئ في المناطق ذات الــهــشــاشــة الامنية وشــدد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.

الخرطوم: (كوش نيوز)