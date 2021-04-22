سياسية
(4) وزراء يعترضون على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل
كشفت مصادر مطلعة عن اعتراض 4 وزراء على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل خلال المصادقة عليه في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة وليس 3 وزراء. وقالت المصادر إن الوزراء المعترضين هم: وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري تيسير النوراني ووزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح ووزير الشباب والرياضة يوسف آدم الضي.
ويمثل المعترضون بحسب صحيفة السوداني الدولية، حزب الأمة القومي وحزب البعث بفصيليه، كما أن نسبة المرأة إلى الرجل في المعترضين 50%. وأضاف المصدر أن الوزراء الأربعة سجلوا موقفهم للتاريخ ونجحوا في إفشال إجازة القانون بالإجماع.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
مريم الصادق لازم تعترض وفاءً لوالدها (الحبيب) الراحل الذي كان يرى في رفض التطبيع مع اسرائيل فرصة يمكن أن تعيد له شيئاً من شعبيته التي ذهبت .
أما البعثيين العروبيين أو المستعربين .. فوجودهم في السودان _هذا البلد الافريقي الذي لا يعترف العرب بعروبته_ أمر يدعو الى السخرية .
القانون مره مرور الكرام
قال اعتراض علي ايه هل انتم برلمان او تمثلون الشعب هل انتم منتخبيين عبر صندايق
الم توقعوا علي الموافقة برنامج الحكومة قبل تولي الوزارات
هي السواقة بالخلاء. فقط