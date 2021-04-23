توصية بترقية (44) قاضياً للمحكمة العليا





عقدت المفوضية القومية للخدمة القضائية ظهر أمس الخميس اجتماعها الدوري الأول لهذا العام بقاعة أحمد الطاهر بمباني السلطة القضائية برئاسة صاحبة السعادة مولانا نعمات عبد الله محمد خير رئيس القضاء ورئيس المفوضية وبحضور أعضاء المفوضية.

وأوصت المفوضية، بترقية 44 قاضياً من محكمة الاستئناف إلى قاضي المحكمة العليا، بجانب النظر إلى تظلمات تقدم بها بعض القضاة ضد قرارات مجالس محاسبة.

في ذات السياق أجازت المفوضية في اجتماعها تقارير الأداء للمفوضية والسلطة القضائية للعام 2020م كما أوصت بتحسين معاشات القضاة المفصولين الذين تمت إعادتهم للخدمة وتحسين معاشات القضاة.

(كوش نيوز)