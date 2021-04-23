تشكيل المجالس الاستشارية للوزارات والجهاز التنفيذي





أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قراراً “الخميس” قضى بتشكيل المجالس الاستشارية للوزارات والجهاز التنفيذي، وتأتي الخطوة وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية الخمس.

وقال القرار إن مهام واختصاصات المجالس تقوم في المساهمة في وضع ومراعة وإجازة الاستراتيجيات العامة للوزارة، تحليل ومراجعة المشاريع والخطط والمبادرات المقدمة وتقديم الاقتراحات في ما يختص بأولويات عمل الوزارة، تقديم دراسات لصياغة القوانين واللوائح وهيكلة الهيئات والإدارات والمساهمة في الإصلاح المؤسسي والإداري، تقييم الأداء الفني للوزارة متى ما طلب منها ذلك، بجانب المساهمة الفاعلة في إعداد الدراسات والبحوث والتطبيقات التي تعين على تطوير وترقية الأداء بالوزارة.

(كوش نيوز)