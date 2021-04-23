حمدوك: سنتّخذ إجراءات لمنع تكرار حادثة”ساقية منتزه الرياض”





وصف الحادث بالمخيف بحسب تدوينة على صفحته الرسمية.

أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن حادثة ساقية منتزه الرياض ستتطلّب منهم اتّخاذ إجراءات حتى لا تتكرّر، مبينًا أنّهم يدعمون ما قرّرته حكومة الولاية بوقف جميع الألعاب بالمنتزه لحين مراجعتها والتأكد من سلامتها، وإكمال التحقيق في أسباب هذا الحادث.

وأعرب حمدوك عن شكره لقوات الدفاع المدني مع طواقم الإسعاف ومختلف المؤسسات الولائية والمواطنين الحاضرين.

وأضاف” قاموا ببذل مجهودٍ جبّار وتمكنّوا من إنقاذ جميع العالقين مما جعلنا جميعاً نتنفس الصُّعداء”.

وتابع” الحمد لله على سلامتهم بعد تجربتهم المريرة هذه، كما أدعو لهم بأن يتجاوزوا آثارها عاجلاً”.

والخميس، تعطّلت لعبة”الساقية” بمنتزه الرياض شرقي العاصمة الخرطوم ما خلّف حالة من الذعر خاصة بين الأطفال العالقين وأسرهم.

باج نيوز