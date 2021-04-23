وزير الصحة: مشكلة المشارح الطاقة الاستيعابية وقطوعات الكهرباء





كشف وزير الصحة د. عمر النجيب، عن عدد الجثث الموجودة الآن تقدر بـ(1300) جثة، وأن طاقة المشارح الاستيعابية بولاية الخرطوم تقدر بـ(100) جثة.

وقال في برنامج إذاعي اليوم الجمعة، إن مشكلة المشارح الأساسية هي الطاقة الاستيعابية للمشارح، أما الثانوية هي قطوعات الكهرباء.

وكشف النجيب عن اتفاق بين النيابة ولجنة المفقودين والطب العدلي على تشريح الجثث حسب البروتوكولات ودفنها في مارس الماضي، موضحاً أن المشكلة كانت في مكان دفن الجثث في أي مقابر، وتم تحديد مقابر غرب أم درمان، لكن توجد بها تعقيدات إدارية بأنها أرض زراعية، وتابع: والي الخرطوم خصص أرضاً في شرق النيل الوادي الأخضر لدفن كل الجثث بولاية الخرطوم، وتم الاستنفار من كل الأتيام لتوفيق أوضاع الجثث.

وأشار الوزير لاتفاق وزارة الصحة مع وزارة الطاقة بأن توصّل المستشفيات بخط ساخن، وأغلب المستشفيات لديها مولدات، وتوفير الوقود من قبل وزارة الطاقة.

السوداني