وزير الصحة: لدى الإمدادات ديون وصلت لـ74 مليون يورو





كشف وزير الصحة د. عمر النجيب، أن ديوناً صخمة للإمدادات من الشركات وصلت لـ74 مليون يورو، وتمت جدولة الديون، والمالية التزمت بالدفع وحدثت فيه ربكة إدارية، معلناً عن معالجة الأخطاء الإدارية في الأسبوع الماضي وتمت جدولة ديون الإمدادات الطبية.

وأوضح في برنامج إذاعي اليوم الجمعة، أن الدواء المحلي جُزءٌ بسيطٌ من حاجة البلاد، مشيرًا إلى أن معالجة للدواء عبر الاستيراد من قبل محفظة السلع الاستراتيجية.

وأشار إلى أن قضية الدواء تحتاج لترتيب أكثر فيما يتعلق بالإدارة ودخوله وتوزيعه وتخزينه وغيره، مؤكدا مساعيه لتوفير الدواء في القريب العاجل من أي مكان، منوهًا إلى أن مصر وعدت بدعم البلاد بالدواء لمدة 6 أشهر وذلك سيحل جزءاً كبيراً، إضافةً للتصنيع المحلي والاستيراد، ويظل الدواء في المراكز القومية التخصصية مجاناً، لا بد من توفير الدواء.

وأكد أنّ جوهر مشكلة الدواء نُدرة العملة الصعبة، مشيراً إلى توفير 5 ملايين دولار من وزارة المالية للشركات المستوردة، موضحاً أنه في الفترة القريبة سوف تشهد البلاد انفراجة في مشكلة الدواء.

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