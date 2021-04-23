وزير الري يكشف تفاصيل المبادرة الإماراتية حول الفشقة





كشف وزير الري بروفيسور ياسر عباس، عن تفاصيل جديدة حول المبادرة الإماراتية حول الفشقة.

وقال ياسر في تغريدات على حسابه بتويتر: “‏المبادرة الإماراتية هي صيغ استثمارية؛ وفق القوانين السودانية في اراضي الفشقة، وأيضاً مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة”.

‏وأوضح ياسر بأنه، ستكون هنالك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بحيث يساهم سد النهضة في توليد الكهرباء من إثيوببا، ويساهم السودان بالاستثمارات الزراعية لتوفير الغذاء لإثيوبيا”.

وأضاف: “‏أبدينا وجهة نظرنا في المبادرة الإمارتية؛ بأنه يمكن توسيعها بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع إلى بؤرة تعاون اقتصادي إقليمي. و‏الفلسفة الأولى لسد النهضة والتي دعمها السودان منذ البداية أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف”، وزاد: “‏السودان بعد الثورة دولة بها قدر عال من الشفافية والديمقراطية، والبوصلة الوحيدة هي المصلحة الوطنية للسودان”.

السوداني