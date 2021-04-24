وزير الاتصالات يكشف عن فساد “ضخم” وعدد المشتركين ورأس مال شركات القطاع





كشف وزير الاتصالات والتحول الرقمي هاشم حسب الرسول عن أن عدد المشتركين في خدمات الاتصالات بلغ 30 مليون مشترك حتى الآن. وقال هاشم إن عدد 30 مليون مشترك لا يعني بأن هنالك 30 مليون مواطن لأن المشترك قد يمتلك أكثر من رقم أو شريحة.

وأعلن حسب الرسول بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن وضعهم يدهم على ملفات فساد وصفها بـ”الضخمة” ويشيب لها الولدان – حسب تعبيره، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارته ولجنة إزالة التمكين لبحث تلك الملفات فيما كشف بأن رأس مال شركات الاتصالات فاق (5) مليارات دولار. في سياق متصل أرجع الوزير الصراعات الحالية بين المكونين العسكري والمدني حول قطاع الاتصالات إلى سوء فهم وطبيعة عمل القطاع، مشيراً إلى أن دور القطاع اقتصادي في المقام الأول عكس ما يرى الجانب العسكري بأنه قطاع أمني يندرج تحت صميم مهامهم وواجباتهم الأمنية.

واصفاً نظرة العسكر تجاه قطاع الاتصالات بالخاطئة، قبل أن يستدر قائلاً: لا شك أن الأمن القومي جزء أساسي في قطاع الاتصالات، ولكنه لا يمثل الجزء الكبير والمهم، وإنما الجزء الأهم هو رفد القطاع للخزينة العامة للدولة بالإيرادات.

الخرطوم (كوش نيوز)