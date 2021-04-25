عرمان: مسودة قانون الأمن المتداولة توحي بأن البشير مَن كتبها





شكّك الأمين العام للحركة الشعبية شمال ياسر عرمان في مسودة قانون جهاز الأمن الداخلي التي راجت مؤخراً بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ونوه إلى أنها أعطت الجهاز سلطات واسعة في الاعتقال والقبض والتحري.

وقال عرمان في تغريدة على حسابه بـ(تويتر) أمس، (كأن البشير قد كتب هذه المسودة من داخل سجنه). ودعا عرمان إلى مقاومة مسودة القانون التي وصفها بأنها مجهولة الأبوين، وأوضح أنه بحث عن أصلها ولم يجده، وقال (لا ندري إذا كانت بالون اختبار قد أطلقته قوى معادية للثورة ترغب في إعادة ممارسات النظام البائد). وشدد عرمان على أهمية مناهضة القانون بصورته الحالية بكل السبل، وأشار إلى أن قانون الأمن الداخلي بهذه الأهمية لا يمكن إجازته إلا من خلال المجلس التشريعي، كونه يرتبط مباشرة بأحد شعارات الثورة المتمثلة في (الحرية والسلام والعدالة).

صحيفة الصيحة