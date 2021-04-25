(قحت) ترحب بمذكرة (توحدوا لتفلحوا)





كشف المجلس المركزي لـ(قحت) عن اطلاعه على مذكرة مقدمة الى الاحزاب وتجمع المهنيين والمنظمات المدنية، عنوانها (توحدوا.. لتفلحوا.. ) مقدمة من عدد من الشخصيات المعروفة والمهتمة بالشأن العام ، ورأى أنها حوت أفكاراً ورؤى جادة في سبيل الاصلاح والتغيير ، وأن هذا هو المأمول من المثقفين والأكاديميين والمهتمين بالشأن العام لرفد الساحة السياسية بالمبادرات المتجددة والمثمرة، وقال مقرر المجلس كمال بولاد لـ(الجريدة): طرحت المذكرة نقاطاً مهمة ورؤوس موضوعات ظلت محل بحث وتداول داخل أروقة المجلس المركزي للحرية والتغيير وهذه المذكرة من شأنها دعم مسيرة الإصلاح والتوسعة التي يعمل عليها المجلس المركزي.

وأضاف: تعقيدات الانتقال والتحول الديمقراطي والتحديات السياسية التي خلفها النظام البائد تستدعي تضافر الجهود للمنشغلين بالشأن العام من داخل التجربة الحزبية ومن خارجها في سبيل مواجهتها بصبر وحكمة، كما أن دعم عملية الاصلاح والتطوير وتوحيد قوى الحرية والتغيير من أهم استحقاقات المرحلة الانتقالية. حتى تنجز مهماتها.

وكشف عن أن المجلس المركزي للحرية والتغيير يعمل على مشروع سيرى النور قريباً يهدف الى تطوير الرؤية السياسية ودعم الحكومة الانتقالية وإجراء تعديل اللائحة التنظيمية لإعادة بناء قوى الحرية والتغيير وفق التطورات السياسية التي حدثت وأهمها عملية السلام .

صحيفة الجريدة