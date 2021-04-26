سياسية
السودان يفوز بالمركز الثاني في المسابقة الإفريقية الكبرى لحفظ القرآن بتنزانيا
حصل السودان على المركز الثاني، من بين أكثر من ثلاثين دولة منافسة، في المسابقة الإفريقية الكبرى للقرآن الكريم، التي أقيمت اليوم باستاد مكابا الدولي، بالعاصمة التنزانية دار السلام، و التي شهدها جماهير غفيرة، امتلأت بهم المدرجات.
وحصل ممثل السودان الشيخ “حسن ابراهيم حماد”، على المركز الثاني، في المستوى الأول في مسابقه إفريقيا الكبري في حفظ القرآن الكريم وتجويده.
و التي نظمتها مؤسسة الحكمة بجمهورية تنزانيا، بمشاركه 33 متسابقا من 33 دولة وحصل ممثل السودان، على نسبة 99.41% بتقدير ممتاز في 30 جزء حفظاً وتجويداً.
السوداني
تعليق واحد
ما شاء الله تبارك الله سيظل السودان محافظاً على إسمه بلد القرآن الكريم والتقابة والخلاوي رغم كيد الكائدين الذين يريدون طمس هويته الإسلامية وتحويله إلى مسخ مشوه بفصل جسده عن أصله وروحه بدعوى المدنية والتحرر