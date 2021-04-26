منظمات دولية واقليمية تتكفل بدعم تكاليف ونفقات مؤتمر نظام الحكم





أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي عن تكفل عدد من المنظمات الدولية و الاقليمية و السفارات بالإضافة إلى الإتحاد الأوروبي بتوفير تكاليف و نفقات مؤتمر نظام الحكم .

جاء ذلك خلال لقائه وفد من المجلس المركزي للحرية و التغيير أمس ، بحسب تصريح صحفي لعضو المجلس طارق عبدالقادر ، حيث بحث اللقاء سبل التنسيق و التعاون بين المجلس المركزي و ديوان الحكم الاتحادي و عضو مجلس السيادة التعايشي بغرض الإعداد و التحضير لإنعقاد المؤتمر المزمع إقامته في الفترة المقبلة .و أشار طارق إلى أن المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير سيشارك في عدد من اللجان التحضيرية .

صحيفة الجريدة