والي الخرطوم يشيد بمهنية واحترافية الدفاع المدني





أشاد الأستاذ أيمن خالد نمر والي ولاية الخرطوم بمجهودات إدارة الدفاع المدني بالولاية التي تعاملت بكل مهنية وإحترافية و بالسرعة المطلوبة في إنقاذ وإجلاء المواطنين الذين علقوا بإحدي الألعاب (الساقية ) بمنتزه الرياض. وأكد الوالي خلال زيارته للدفاع المدني، إستعداده لمد العون وتوفير إحتياجات الدفاع المدني من متحركات ومعدات وآليات ووسائل السلامة، وزيادة فرص التدريب التي تعين في تجويد الأداء. وثمن جهود إدارة الدفاع المدني والامكانيات الكبيرة التي تمكنها من أداء واجبها في اعمال الحماية المدنية ، مشيداً بقوة الدفاع المدني التي تعاملت مع حادثه منتزه الرياض العائلي بالخرطوم. من جانبه أكد اللواء شرطه عثمان عطا مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم إستعداد وجاهزية إدارته للتعامل مع الكوارث والمخاطر حفظاً لأرواح وممتلكات المواطنين. وبحسب المكتب الصحفي للشرطة فأن والي الولاية شهد فلم وثائقي جسد ملحمة إنقاذ 64 مواطناً علقوا بلعبة الساقية وكذلك جهود ومهام الدفاع المدني في أعمال الحماية المدنية، كما قام بتكريم أبطال الدفاع المدني ولايه الخرطوم.

الخرطوم ( كوش نيوز)