تفاصيل اجتماع مغلق بين البرهان وحمدوك وقيادات الجيش





إجتمع رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. عبدالله حمدوك الاثنين بقيادات الجيش السوداني، بمقر القيادة العامة للجيش السوداني وبحضور وزراء شؤن مجلس الوزراء، الدفاع، المالية، الخارجية والاتصالات. وحيا رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك شهداء القوات المسلحة عبر تاريخها وإنحيازها لثورة الشعب السوداني وقال في تصريح صحفي عقب الاجتماع “إن هذه الزيارة تأتي في إطار ما ظللنا نردده حول النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في هذا الانتقال المعقد ووضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر”. واضاف حمدوك بحسب صحيفة الحراك السياسي بان السودان لم يستطع تحقيق المشروع الوطني المستقر لخمسة وستين عاما، مبينا أن ثورة ديسمبر اتاحت فرصة وامكانية كبيرة لبناء المشروع الوطني السوداني. وأكد بان اهم متطلبات المرحلة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني موحد ومحترف، وقال “نحن نسير في هذا الاتجاه” وكشف حمدوك ان لقاء اليوم اتاح فرصة لتلقي تنوير ضافي من قيادة القوات المسلحة حول تاريخها وتكوينها وافرعها وقال ان هذه الزيارة هي بداية حوار لتطوير هذه المؤسسة العظيمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)