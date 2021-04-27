تكوين لجنة من مكتب والي الخرطوم وأخرين لتوزيع المياه عبر التناكر





كشف مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مأمون عوض حسن عن حوجة الولاية الفعلية للمياه والتي تقدر ب (2)مليون و(706) ألف متر مكعب في اليوم .

وقال في لقاء تنويري عقده يوم الإثنين إن المتوفر حالياً من المياه يقدر ب مليون و(819) ألف متر مكعب في اليوم، وأن الفجوة الحالية تقدر ب (886) ألف متر مكعب في اليوم.

وأكد إستمرار الجهود لمعالجة الشح في عدد من المناطق في جنوب الخرطوم وشرق النيل وجنوب ام درمان بالتدخل العاجل بواسطة التناكر، مشيراً إلى تكوين لجنة لهذا الغرض من ممثلين من مكتب الوالي والدفاع المدني والمدراء التنفيذين في المحليات.

وأوضح أن الهيئة طرحت إنشاء محطات جديده في مناطق الصالحة، سوبا المرحلة الثانية، أم دوم والخوجلاب بشمال بحري، وعزا تأخر إنشاء هذه المحطات إلى توقف خطابات الضمان الحكومية مما أعاق عملية تنفيذها في الوقت المناسب.

وكشف عن برنامج لإعادة تأهيل محطات بري وبيت المال لتسهم في زيادة الإنتاجية، مبيناً أن حل أزمات المياه بالولاية رهين بقيام المحطات الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة تعول على الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل مشروعات المحطات بنظام (البوت).

وأكد على معالجات تجري حالياً لإعادة تشغيل محطة بري وتغيير طلمبات وتأهيل فلاتر في محطة بحري فضلاً عن حفر 25 بئر لمناطق الشح واعداً بحل الأزمة الحالية خلال ثلاثه أسابيع من الآن.

الخرطوم 26-4-2021 (سونا)