الهيئة: حل مشكلة المياه بالخرطوم خلال 3 أسابيع





تعهدت هيئة مياه ولاية الخرطوم بحل مشكلة المياه خلال ثلاثة اسابيع و كشف مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مامون عوض حسن عن أن حاجة الولاية الفعلية للمياه تقدر بـ (2)مليون و(706) الف متر مكعب في اليوم مبيناً أن المتوفر حالياً يقدر بـ مليون و(819) الف متر مكعب في اليوم وأوضح أن الفجوة الحالية تقدر بـ (886) الف متر مكعب في اليوم وقال في لقاء اعلامي أمس ان الجهود متصلة لمعالجة الشح في عدد من المناطق في جنوب الخرطوم وشرق النيل وجنوب ام درمان بالتدخل العاجل بواسطة التناكر، مشيراً الى تكوين لجنة لهذا الغرض من ممثلين من مكتب الوالي والدفاع المدني والمدراء التنفيذيين في المحليات، موضحاً أن الهيئة طرحت انشاء محطات جديدة في مناطق الصالحة، سوبا المرحلة الثانية، أم دوم والخوجلاب بشمال بحري، وعزا تأخر انشاء هذه المحطات الى توقف خطابات الضمان الحكومية مما أعاق تنفيذها في الوقت المناسب ، كاشفاً عن برنامج لاعادة تأهيل محطات بري وبيت المال لتسهم في زيادة الانتاجية منوهاً الى ان حل أزمات المياه في الولاية رهين بقيام المحطات الجديدة، مشيراً الى ان الحكومة تعول على الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل مشروعات المحطات بنظام (البوت) كاشفاً عن معالجات تجري حالياً لاعادة تشغيل محطة بري وتغيير طلمبات وتأهيل فلاتر في محطة بحري فضلاً عن حفر 25 بئراً لمناطق الشح.

صحيفة الجريدة