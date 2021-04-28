تاور يتعهّد بحل مشاكل الرعاة وتطوير قطاع الرعي والرُّحّل





تعهّد عضو مجلس السيادة صديق تاور، بحل المشكلات التي تُواجه الرعاة وتذليل كافة الصعاب لتطوير قطاع الرعي والرُّحّل. والتقى تاور، وفد آلية الرعاة والمراحيل بولاية جنوب كردفان، حيث ناقش معهم مشاكل الرعاة بالولاية بحسب صحيفة التيار.

وأعلن عمدة الحوازمة دار نعلية بالدلنج، صديق حامد إدريس عن تقديمهم تنويراً لعضو المجلس حول المشاكل والعقبات التي تُواجه قطاع الرعاة في ولاية جنوب كردفان المتمثلة في نقص المراعي والأمصال واللقاحات والرعاية البيطرية.

الخرطوم (كوش نيوز)