أديب : اقتربنا من نهاية التحقيق في فض الاعتصام





أعلن رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام، د. نبيل أديب، عن اقتراب اللجنة من الوصول إلى نهاية التحقيق لكنه عاد قائلاً أنه لا يستطيع تحديد موعد لاعلان النتائج.

وأبدى عدم اكتراثه لتقديم منظمة أسر الشهداء شكوى للمحكمة الجنائية الدولية .

وقال أديب في تصريح لـ(السوداني) إنه راض عن أداء عمل اللجنة وأضاف : :(العملتو اللجنة ما بتعمل في 50 سنة بإجراءات المحاكم الجنائية الدولية).

ونفى إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن الإحالة لا تكون إلا بحكومة عضو بها أو أن يقوم مجلس الأمن بإحالتها بموجب الفصل السابع، مشدداً على أنهم يعملون في اللجنة بتفويض من حكومة السودان ووفقاً لدستورها، وأضاف:كل ما يهمني أن اقوم بتحقيق نزيه حتى أصل لنتائج تشير إليها البينة واقوم بعد ذلك بإحالتها للمحكمة عبر النائب العام.

وأردف: لا نستطيع أن نعطي وعوداً بمواعيد إعلان النتائج بسبب أن الدعم الفني الخارجي لم يصل.

وكان رئيس منظمة أسر الشهداء، والد الشهيد عباس فرح أكد في صفحة المنظمة (بالفيسبوك) عن إحالة القضية للجنائية الدولية وتفويض محامين اوربيين للدفاع ومتابعة الملف، وأشار إلى إرسالهم كافة المستندات منذ 3 اشهر، مجددًا رفضهم التعامل مع لجنة اديب وعدم اعترافهم بنتائجها.

الخرطوم : هبة علي

صحيفة السوداني