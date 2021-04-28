التعايشي يبحث تنفيذ مصفوفة الموجهات السبع مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية





بحث عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي مع وفد منظومة الصناعات الدفاعية، الأربعاء، تنفيذ مصفوفة الموجهات السبع التي قدمها التعايشي خلال زيارته لشركة جياد الصناعية فى الحادى عشر من أبريل الجارى.

والأربعاء، التقي عضو مجلس السيادة الإنتقالي محمد حسن التعايشي بالقصر الجمهورى، وفد منظومة الصناعات الدفاعية برئاسة نائب المدير العام لتطوير المنتجات والخدمات المدنية الجيلي أبو شامة.

والموجهات التى قدمها عضو مجلس السيادة تشمل إجراء إصلاح هيكلي لمجموعة جياد بما يؤسس نظام حوكمة للمجموعة ويربط القطاعات الإنتاجية الأخرى وإلزامها بالحوكمة، بجانب عمل دراسة إصلاح للجهاز المصرفى والسياسات المصرفية للسودان لإيجاد حلول لسياسات التمويل. بالإضافة لبناء الشراكات الرأسية والأفقية مع دول الجوار والحزام السوداني بهدف تمكين مجموعة جياد من الدخول للسوق الإقليمية، والعمل على توجيه الطاقات نحو الصناعات البديلة والاستفادة منها.

باج نيوز