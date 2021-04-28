مفرح: نتابع بقلقٍ بالغ الأوضاع الصحية المتفاقمة في الهند





تمنى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، سلامة أبناء الجالية السودانية في ربوع الهند من طلابٍ ومهاجرين ومستشفين وغيرهم، متمنيًا تقديم العون المطلوب لهم.

وقال نصر الدين مفرح في تدوينة على صفحته الرسمية، الأربعاء،”ضربت الهند الصديقة موجة قاسية من إصابات الفايروس اللعين covid19، ووصل الأمر إلى ارتّفاع مضّطرد في أعداد الوفيات”.

وأشار مفرح إلى أنّهم يتابعون بقلقٍ تلك الأوضاع الصحية المتفاقمة التي فاقت كلّ توقعٍ.

وأشاد مفرح بجهود الدولة المسؤولة التي فتحت مراكز العزل والمشافي الميدانية وسهرت وسخرت جميع الإمكانيات المدنية والعسكرية لمجابهة الفايروس.

وسجلت الهند 362 ألفا و757 إصابة بالفيروس ليلامس الإجمالي 18 مليونا بحسب أرقام حكومية.

باج نيوز