إزالة التمكين بولاية الخرطوم تكشف عن فساد بهيئة مياه الولاية





سجل أعضاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال العامة بولاية الخرطوم اليوم زيارة لمحطتي مياه الشجرة والمقرن بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين. وتأتي الزيارة في إطار عمل اللجنة التي عكفت طيلة الفترة السابقة على دراسة ملفات مشاريع الولاية. وقالت المهندسة رزان عثمان الناطق الرسمي بإسم لجنة إزالة التمكين بولاية الخرطوم ،إن اللجنة عكفت منذ تكوينها في نهاية العام ٢٠٢٠،على دراسة ملفات ولاية الخرطوم خاصة الملفات التي تمس قضايا المواطن بشكل مباشر وأرهقته وزادت من معانآته كإستراتيجية أساسية لعمل اللجنة. وأضافت (بحسب سونا) أن هيئة مياه ولاية الخرطوم هي واحدة من ملفات الفساد التي وجدنا فيها الكثير من المآسي التي تمس حياة المواطن، وأوضحت أن زيارة اللجنة اليوم لمحطة مياه الشجرة كواحدة من المحطات التي ستصدر لجنة إزالة التمكين قرارات بشأنها وغيرها من المشاريع داخل الهيئة. وأشارت في هذا الخصوص إلى رفع توصيات بشأنها إلى لجنة التفكيك العليا والتي غالباً ما تعقد مؤتمراً صحفياً في الأسبوع المقبل تعلن فيه قضايا الفساد في هيئة مياه ولاية الخرطوم وغيرها من ملفات الفساد بالولاية. وتعهدت بتفكيك الفساد داخل ولاية الخرطوم صامولة صامولة وربط التروس داخل الولاية لإعادة حركة الإنتاج مرة أخرى. وقالت لدينا ملفات فساد عديدة سنعلن عنها خلال المرحلة المقبلة وسنتوجه لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو داخل محليات ولاية الخرطوم وهي مثقلة بملفات فساد مرهقة للمواطن وذلك عبر مؤتمر صحفي إعلان تكوين لجان التفكيك بالمحليات.

الخرطوم (كوش نيوز)