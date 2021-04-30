وفاة الأمين للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن





كان قد سبق تجديد التكليف بتولي الأمانة العامة للحركة الإسلامية السودانية 2019 .ـ2023

توفي الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، الزبير أحمد الحسن، الجمعة، عن عمر يناهز”66″ عامًا.

والزبير أحمد الحسن، خريج جامعة الخرطوم، كلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية العام 1980.

وشغل الزبير منصب نائب لمحافظ بنك السودان المركزي، ومدير لبنك أم درمان الوطني السوداني، وزير دولة في وزارة المالية، ووزير المالية 2002-2008 ، ووزير الطاقة والتعدين 2008-2010، وعضو المجلس الوطني، ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الوطني.

باج نيوز