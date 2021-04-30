لجنة تفكيك نظام البشير تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة “إفطار ١٧ رمضان”





تقول اللجنة إنّ الجهات المعنية ستفصح عن المعلومات المُتحصل عليها وعرض الأدلة للرأي العام.

قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثيين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة، إنّ التحرّيات الأوّلية أظهرت تورّط عدد من منسوبي الحزب المحلول وقادته في التخطيط والترتيب والترويج لتجمّعات سياسية بالعاصمة والولايات، الخميس.

وأشارت إلى أنّ التحرّيات كشفت عن تورّط منسوبين عاملين بمؤسسات الدولة في التخطيط والتنظيم لتلك الأنشطة، موضحةً أنّه سيتمّ الإفصاح عن دورهم وشخصياتهم في الوقت المناسب.

وأوضحت اللجنة أنّ قائمة المتورّطين ضمّت دستورين سابقين بالنظام المباد وقيادات بارزة بحزب النظام المحلول.

وأضافت” توصلت التحريات لإنشاء بعض المتورطين لمواقع إلكترونية تعمل ضمن الأداة الإعلامية للحزب المحلول تختص بصناعة ونشر الشائعات، وإعادة بثها ونشرها على وسائط التواصل الاجتماعي”.

والخميس، ألقت الشرطة القبض على”18″ شخصًا تمّ إطلاق سراح “٦” منهم لعدم توفر بينات كافية في مواجهتهم، وتم فتح بلاغات في مواجهة (١٢) شخصاً بموجب قانون التفكيك والقانون الجنائي.

باج نيوز