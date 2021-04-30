الشيوعي:”الإسلاميون” يستغلون الدين ورمضان لأعمال سياسية مناوئة





اتّهم المتحدّث الرسمي باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، الإسلاميين باستغلال الدين في السياسة.

واتّهم فضل، الإسلاميين، باستغلال شهر رمضان لعمل سياسي ونشاط سياسي مناوئ لحركة الجماهير وثورة ديسمبر.

وأعاب على الحكومة السماح لمجموعة تتبع لحزب محلول بتنظيم إفطار وفق أجندة سياسية.

وأوضح فضل بحسب تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة، الجمعة، بشأن إفطار الإسلاميين أنّه أمر آخرن ولكن حال كونهم من عناصر المؤتمر الوطني، فحزبهم محلول.

وأشار إلى أنّ هذا الأمر ليس غريبًا لجهة أنّ أيّ حزبٍ فاشي قتل الناس ودمّر البلد، من حق الدولة حلّه ومنع نشاطه.

وأضاف” هذا الأمر ليس خاصًا بالسودان فقط بل بعددٍ من البلدان العربية والعالمية، فبعد الحرب العالمية الثانية منع الحزب الفاشي حزب هتلر من العمل في ألمانيا الغربية”.

باج نيوز