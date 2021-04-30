النائب العام يكشف عن فتح بلاغات في جرائم “بيوت الأشباح”





كشف النائب العام تاج السر الحبر، عن فتح بلاغات في جرائم “بيوت الاشباح” التي اسسها النظام البائد مطلع تسعينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة شكلت لجنة خاصة متلقة بالجرائم التي ارتكبها النظام البائد خارج القانون.

وكشف النائب العام عن فتح بلاغ في مواجهة مجموعة متهمة بقتل الطبيب علي فضل.

وقال النائب العام في تصريح لمصادر مطلعة، إن التحقيق في جرائم بيوت الأشباح تحدثنا عنه كثيرًا، وتجري التحقيقات حاليًا في جميع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد خارج القانون عبر لجنة خاصة شكلت لذات الغرض.

وكشف تاج السر الحبر بحسب صحيفة السوداني الدولية، عن فتح بلاغ في مواجهة مجموعة من قادة النظام البائد متهمة بقتل الطبيب علي فضل، لكن النائب العام رفض الكشف عن الأسماء التي تتهمها النيابة بقتل الشهيد علي فضل وفقاً لتحقيقاتهم، مكتفيًا بحديثه عن فتح بلاغًا في مواجهة مجموعة.

وأزاحت جلسة محاكمة مدبري الانقلاب التي كانت “الثلاثاء”، الستار عن بعض غموض قضية مقتل الطبيب علي فضل، حيث كشف عضو مجلس قيادة الانقلاب، إبراهيم نايل إيدام، عن تنفيذ القيادي البارز بنظام المخلوع عمر البشير، نافع علي نافع، عملية قتل الطبيب علي فضل.

وأعلن النائب العام، عن إلقاء القبض على جميع المتهمين في قضية مجزرة (28) رمضان، كما أن جميع إجراءات القضية مكتملة، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون نتيجة فحص الـ”DNA” من ثم تقديم القضية للمحكمة تمهيدًا لبدء الجلسات.

(كوش نيوز)