رئيس مجلس السيادة يبعث ببرقية تعزية لملك الأردن





بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الجمعة ببرقية تعزية و مواساة للملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن في وفاة عمه الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصي لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية .

وعبر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في برقيته بحسب ( سونا) عن عميق تعازيه ومواساته للشعب الأردني الشقيق في هذا الفقد الجلل. سائلاً المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون .

( كوش نيوز)