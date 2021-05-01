مؤتمر نظام الحكم في السودان يضع قاعدة عملية لكيفية الحكم





أوضح وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، أن من أهم ثمرات اتفاق السلام البحث عن الإجابة على السؤال التاريخي كيف يحكم السودان من خلال رؤية السودانيين عبر مؤتمر نظام الحكم، واعتبره سابقة تاريخية لتجاوز فشل النخب منذ الاستقلال بشأن حسم هذه القضية.

وقال يوسف خلال مخاطبته، ختام الورش الفنية لمؤتمر نظام الحكم بقاعة الصداقة أمس قال ان “واحدة من أهم ثمرات السلام هو المحاولة على إجابة السؤال بشأن قضية الفشل المتوارث وكيفية إدارة الحكم وعلاقة المركز بالأطراف”، وأشار إلى ان جنوب السودان انفصل وكون دولة نتيجة للفشل في إدارة التنوع.

وأوضح أن مؤتمر نظام الحكم يضع قاعدة عملية لكيفية نظام الحكم بإشراك جميع السودانيين في كيفية اختيار الحكم الذي يناسبهم. وأكد يوسف حرص مجلس الوزراء على إكمال جميع الترتيبات الخاصة بمؤتمر نظام الحكم.

وفي ذات السياق أكد عضو المجلس السيادي التعايشي، رئيس اللجنة العاليا لمؤتمر نظام الحكم أن الجهات المختصة بصدد إجراء مشاورات غير مسبوقة في تاريخ السودان السياسي. وقال ليس الأمر متعلقاً فقط، بل يتصل بقسمة الموارد أسوة بالسلطات.

وأضاف قائلاً: “لا يمكن أن تمنح حكام ولايات سلطة دون أن تمنحهم إيرادات لتحقيق تطلعات المواطنين”، وشدد التعايشي على أن مؤتمر نظام الحكم يجب أن يؤسس لفيدرالية حقيقية. وأكد عضو المجلس السيادي، رئيس اللجنة العاليا لمؤتمر نظام الحكم أن الجهات المختصة بصدد إجراء مشاورات غير مسبوقة في تاريخ السودان السياسي، وقال ليس الأمر متعلقاً فقط، بل يتصل بقسمة الموارد أسوة بالسلطات، وأضاف انه لا يمكن أن تمنح حكام ولايات سلطة دون أن تمنحهم إيرادات لتحقيق تطلعات المواطنين، وشدد التعايشي على أن مؤتمر نظام الحكم يجب أن يؤسس لفيدرالية حقيقية.

صحيفة الجريدة