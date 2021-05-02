القومة للسودان على التلفزيون القومي





تعقد اللجنة التنفيذية للحملة القومية للبناء والتعمير (#القومة_للسودان) أول لقاء تلفزيوني يمتد على مدار حلقتين للإجابة على تساؤلات المواطنين، ولعرض مسار عملها منذ تدشين الحملة العام الماضي، ولشرح خططها المستقبلية.

تُبثُّ الحلقة الأولى يوم غدٍ الأحد من خلال برنامج المشهد على تلفزيون السودان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، عقب نشرة الاخبار الرئيسية.

وقد فتحت اللجنة باب تلقي الأسئلة من المواطنين من خلال منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال منصات مكتب رئيس الوزراء، للرد عليها.

سونا