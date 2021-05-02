الشيوعي يدعو لاسقاط الحكومة الانتقالية واسترداد الثورة وتكوين سلطة مدنية





الحزب الشيوعي السوداني

اللجنة المركزية

تصريح صحفي

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اجتماعها الدوري يوم الجمعة 30 ابريل 2021م، في بداية الاجتماع وقفت دقيقة حداداً على روح الفقيد الزميل جلال الدين محمد السيد المحامي عضو اللجنة المركزية وعلى أرواح كل الزملاء والأصدقاء وكل فقداء الشعب السوداني الذين انتقلوا الى الرفيق الاعلى.

وحيت الطبقة العاملة السودانية وعمال العالم في ذكرى اول مايو وهم يتصدون للاستغلال الراسمالي البشع متمثلة في سياسات ومخططات الليبرالية الجديدة، كما دعت اللجنة المركزية الحركة العمالية والنقابية السودانية لعقد جمعياتها العمومية و تكوين لجانها التمهيدية ونقاباتها المستقلة على أساس قوانين العمل الدولية وانتزاع قانون ديمقراطي للنقابات يو كد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية.

وفي متابعتها للراهن السياسي اكدت اللجنة المركزية أن الحكومة الحالية ما زالت تصر على السير في طريق الاذعان التام لشروط صندوق النقد الدولي والابتعاد عن مسار ثورة ديسمبر 2018م بل والسعى لتصفيتها عبر ما تتبناه من سياسات وما تسنه من تشريعات وما تتخذه من خطوات في السياسة الداخلية والخارجية، ووصفت السلطة الحالية بانها سلطة الرأسمالية الطفيلية بوجوه وشخوص جديدة وبخطة متكاملة لخدمة وحماية قوى اقليمية ودولية، وبالنتيجة تفاقمت معاناة المواطنين بالارتفاع المتواصل في اسعار السلع الأساسية والدواء، وفى كل مناحى الحياة حتى وصلت الازمة مياه الشرب وأكدت اللجنة المركزية ان السلطة الانتقالية تسعى إلى إفراغ محتوى الثورة والالتفاف على شعاراتها، وعليه فأنه لا مناص من اسقاطها واسترداد الثورة وتكوين سلطة مدنية تحقق شعارات الثورة وتستكمل مهامها.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

1 مايو 2021م.