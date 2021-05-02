غرامة 2.5 مليون دولار على الخطوط الأفريقية
شكت وزارة الصحة من هروب مسافرين بعد وصولهم مطار الخرطوم برغم عدم استيفائهم الشروط الصحية، بينما فرضت سلطات مطار الخرطوم غرامة مالية على شركة الخطوط الأفريقية التي أقلت ركاباً دون حملهم شهادة صحية. ووصلت رحلة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار الخرطوم عصر الخميس بحسب صحيفة الحراك السياسي، قادمة من منطقة معيتيقة الليبية، على متنها 258 راكباً، ووفقاً لبيان وزارة الصحة فإن الركاب القادمين اشتبكوا بالأيدي مع الفريق الطبي في مطار الخرطوم، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وأضاف “أثناء مراجعة الكوادر الطبية في مطار الخرطوم لشهادات فحص كورونا لركاب الرحلة وجدت 40 راكباً غير مستوفين للاشتراطات الصحية، بينهم 13 شخصاً لا يوجد لديهم فحص أو فحص غير مقبول”، وأعلن البيان عن شروع إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ إجراءات جنائية وقانونية في مواجهة مخالفي الضوابط الصحية.
وأعلنت شركة مطار الخرطوم الدولي، في قرار “السبت” “فرض غرامة قدرها مليوني ونصف المليون دولار على شركة الخطوط الأفريقية”، وأشارت إلى أن الغرامة فرضت لإحضار الشركة 50 راكباً سودانياً غير خاضعين لفحص الكورونا، إضافة إلى راكبين ليبيين.
الخرطوم (كوش نيوز)
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بيان حول حادثة
ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان سلطات مطار الخرطوم فرضت غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار على شركة الخطوط الإفريقية لإحضارها 50 راكبا سودانيا وليبيَّيْن لم يخضعوا لفحص كورونا.
فإن الخطوط الجوية الافريقية تبين الآتي :
– ان اجراءات التحقق من حوزة المسافرين لشهادة اثبات تحليل كورونا تتم من ثلاثة جهات بمطار معيتيقة ومن بينها السلطة الحكومية الصحية التي تمنع وصول اي مسافر إلى منصات الركاب بدون ابراز شهادة تحليل كورونا،
– إنه من المستحيل ان يتجاوز خمسون مسافرا نقاط التفتيش بكل سهولة .. لا سيما وأن موظفي منصة قبول الركاب لديهم تعليمات صارمة بعدم قبول اي مسافر غير مصحوب بشهادة الخلو من فايروس كورونا مهما كانت الأسباب والمبررات باعتبار أن السلطات السودانية تفرض هذا الإجراء وتشدد عليه.
-ان الركاب عندما وصلوا لمطار الخرطوم احدثوا هرجا بالمطار وتجاوزوا نقاط التفتيش بمطار الخرطوم ، وهو أمر مؤسف لم نجد له تفسيرا .
– إن شركة الخطوط الجوية الافريقيه تسير رحلاتها بصورة طبيعية منذ سنوات طويلة إلى الخرطوم ولم يسبق أن حدث أي إشكال مماثل وإن إدارة الشركة قد فتحت تحقيقا في الواقعة وسيتم معالجة اي أشكالات قد تظهر بما يمكن من تسيير الرحلات بشكل منظم و
– إن الحديث عن فرض غرامة مقدارها 2.5مليون دولار هو من قبيل اللغط والبيانات غير الصحيحة، إذ لا يمكن أبدا أن توقع غرامات بهذه المبالغ على شركة طيران مهما كانت المسببات، وخاصة أن الخطوط الأفريقية تتمتع بعلاقات مميزة مع الأشقاء في دولة السودان والسلطات الحكومية هناك.
وهنا الخطوط الجوية الافريقية تؤكد إلتزامها بمعايير السلامة الدولية المتعلقة بإجراءات كوڤيد 19 ولقد كانت السباقة في إعداد البروتوكول الإحترازي منذ بداية ازمة الوباء ، و تشدد دوما على توفير ما يمكن توفيره من اجراءات تحول دون انتشاره .