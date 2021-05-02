غرامة 2.5 مليون دولار على الخطوط الأفريقية





شكت وزارة الصحة من هروب مسافرين بعد وصولهم مطار الخرطوم برغم عدم استيفائهم الشروط الصحية، بينما فرضت سلطات مطار الخرطوم غرامة مالية على شركة الخطوط الأفريقية التي أقلت ركاباً دون حملهم شهادة صحية. ووصلت رحلة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار الخرطوم عصر الخميس بحسب صحيفة الحراك السياسي، قادمة من منطقة معيتيقة الليبية، على متنها 258 راكباً، ووفقاً لبيان وزارة الصحة فإن الركاب القادمين اشتبكوا بالأيدي مع الفريق الطبي في مطار الخرطوم، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

وأضاف “أثناء مراجعة الكوادر الطبية في مطار الخرطوم لشهادات فحص كورونا لركاب الرحلة وجدت 40 راكباً غير مستوفين للاشتراطات الصحية، بينهم 13 شخصاً لا يوجد لديهم فحص أو فحص غير مقبول”، وأعلن البيان عن شروع إدارة الحجر الصحي بمطار الخرطوم في اتخاذ إجراءات جنائية وقانونية في مواجهة مخالفي الضوابط الصحية.

وأعلنت شركة مطار الخرطوم الدولي، في قرار “السبت” “فرض غرامة قدرها مليوني ونصف المليون دولار على شركة الخطوط الأفريقية”، وأشارت إلى أن الغرامة فرضت لإحضار الشركة 50 راكباً سودانياً غير خاضعين لفحص الكورونا، إضافة إلى راكبين ليبيين.

الخرطوم (كوش نيوز)