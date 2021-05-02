والي شمال دارفور يرحّب بتعيين مناوي حاكمًا





رحبت حكومة شمال دارفور بقرار رئيس الوزراء القاضي بتعيين مني أركو مناوي حاكمًا لإقليم دارفور.

وقال والي شمال دارفور محمد حسن عربي، إنّ القرار وضع أجندة السلام والانتقال الديمقراطي في مسار التنفيذ بعد التعثّر في الفترة الماضية.

وأشار عربي بحسب وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، إلى أنّ ولاية شمال دارفور تتطّلع إلى السير نحو أهداف السلام وإنجاز خطواته والعمل من أجل ذلك.

والأحد، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،قرارًا بتعيين قائد “حركة تحرير السودان” مني أركو مناوي، حاكمًا لإقليم دارفور، وذلك بموجب “اتفاق جوبا”.

ويجئ التعيين عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وبناء على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين الحكومة الانتقالية، وأطراف العملية السلمية.

باج نيوز