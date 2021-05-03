الفكي: لجنة التفكيك تواصل أعمالها ولن نسمح بإفطارات المحلول





أكد الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإسترداد الأموال العامة الأستاذ محمد الفكي سليمان مواصلة اللجنة أعمالها بعد إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد، مشيراً إلى توافق أعمال اللجنة مع المفوضية.

وأشاد الفكي في المؤتمر الصحفي للجنة مساء الأحد بمقرها بالخرطوم، بمجلسي السيادة والوزراء في تجديد الثقة في اللجنة الأمر الذي يؤكد جدية حكومة الفترة الإنتقالية في الحرب على الفساد الذي هدم الكثير من الدول.

وأشار الرئيس المناوب إلى أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي لجنة سياسية تعمل في ملفات سياسة التخريب التي قام بها النظام السابق، مؤكداً إلتزام اللجنة بالعهد مع الثوار والعمل بقوة

وقال إن اللجنة قامت في الفترة الأخيرة بأعمال سياسية وفق معلومات موثقة وردت إليها لأحداث تخريب تبدأ من ولايات دارفور ،مشيراً في هذا الخصوص إلى القبض على عدد من قيادات النظام السابق.

وأكد الفكي عدم تهاون اللجنة في عملها حفاظاً على حقوق المواطنين ،مشيراً إلى أن افطارات النظام السابق تعتبر استهداف للتنظيم خاصة وأنه ممنوع وفق القانون.

وطالب الجهات المختصة بالإسراع في الإعلان عن لجنة الإستئنافات لقرارات لجنة نظام تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وأشار إلى أن قرارات اليوم تشمل عدد من الولايات وإعادة تشكيل لجان عدد من الولايات بجانب مؤسسات قانونية ووكلاء نيابات وعدد من الأجهزة العدلية.

وقال الرئيس المناوب للجنة لا يوجد تفويض للجنة بالعمل في الأجهزة الأمنية والنظامية.

الخرطوم 2-5-2021(سونا)