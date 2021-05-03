الحزب الشيوعي يقلل من رهان الحكومة على نتائج باريس





قلل القيادى بالحزب الشيوعي كمال كرار من رهان الحكومة على نتائج مؤتمر باريس ووصف الآمال المعلقة عليه بأنها مبالغ فيها ، وقال كرار في تصريح لـ(الجريدة) إن قضية الاعفاء من الديون أمامها شوط بعيد لأن ملف الديون سياسي بامتياز، وأكد أن الاعفاء من الديون او التخفيف منها سيرتبط باشتراطات جديدة، وأردف: هكذا تستمر لعبة الضغط على السودان لسنوات قادمة دون الحصول على دولار واحد لفائدة التنمية.

وحول امكانية جذب المؤتمر لاستثمارات قال كرار، جذب الاستثمارات أحد أهداف المؤتمر فلا أظنه سيحقق الكثير لأن الاقتصاد في أزمة ولن يغامر المستثمرون بأموالهم في مناخ كهذا، ووصف من يعول على الخارج بمن يطارد السراب ويظنه ماء ، وذكر في نهاية الامر لن يحصد سوى الأوهام.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة